Una donna in auto è finita dentro ma non ha riportato ferite gravi

Paura stamattina intorno alle 7:30 a Novara, dove è crollata parte del cavalcavia XXV Aprile, che connette il centro della città alla statale in direzione di Milano. Nella voragine che si è aperta è finita un’auto. Sul postolo vigili del fuoco e 118. Una donna in auto è finita dentro ma non ha riportato ferite gravi.

