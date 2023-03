I video pubblicati sui social dagli utenti mostrano un'enorme colonna di fumo nero

Un incendio di vaste dimensioni è divampato in un’azienda chimica a San Pietro Mosezzo, in provincia di Novara. Dalla zona si è levata una colonna di fumo visibile anche a molta distanza e i video che la riprendono sono stati presto caricati sui social network. Sul posto sono presenti sei squadre dei Vigili del fuoco. Numerose le ambulanze dei soccorsi, anche se al momento non si hanno notizie di feriti. Il sindaco della città di Novara ha invitato i residenti a restare in casa con le finestre chiuse.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata