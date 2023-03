Evacuata la zona, in salvo gli operai al lavoro

Allarme nel Novarese per un incendio di vaste dimensioni divampato in un’ azienda di solventi, la Kemi, a San Pietro Mosezzo. Tutta la zona è stata evacuata. In salvo gli operai, una trentina, che erano presenti nel momento in cui è divampato il rogo. Dalla zona in cui è situata l’azienda si è levata una colonna di fumo visibile anche a distanza. Il sindaco di Novara ha invitato i cittadini a tenere chiuse le finestre di casa e a non uscire “se non strettamente necessario”.

