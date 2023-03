Operazione della Guardia di Finanza: il carico proveniva dal Marocco

Il carico di droga – circa 83 chilogrammi di cocaina purissima, suddivisa in 72 panetti – era nascosto in un container. Proveniva da Tangeri, in Marocco, con un carico di banane dell’Ecuador a bordo della motonave “Wybelsum” ed era depositato nell’area doganale del porto di Vado Ligure, in provincia di Savona. La Guardia di Finanza ha sorpreso tre cittadini di nazionalità albanese mentre recuperavano il carico. I tre – di 23, 28 e 33 anni, tutti residenti a Pisa – sono stati bloccati e arrestati con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti e trasferiti nel carcere di Genova Marassi. La droga è stata sequestrata.

