Smantellata una rete di narcotrafficanti: la droga sequestrata avrebbe fruttato oltre 60 milioni di euro

Avrebbero fruttato un giro d’affari di 61 milioni di euro i 745 chilogrammi di cocaina sequestrati dalla polizia di Bologna che ha smantellato una rete internazionale di traffico di droga. Gli agenti della polizia di Bologna, coordinati dalla Direzione centrale anticrimine, nell’ambito di una indagine diretta dall’Antimafia bolognese, hanno arrestato 21 persone di nazionalità dominicana, italiana e albanese. Per tutti i reati contestati, a vario titolo, sono di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione per quantità di droga e riciclaggio. La droga, secondo quanto ricostruito, arrivava in Italia nascosta in container all’interno di pellame di bovino grezzo, che era destinato a una società italiana creata ad hoc per il traffico di sostanze stupefacenti.

