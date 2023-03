Ditte non in regola con il Codice del Consumo, i capi avevano valore commerciale superiore a 3 milioni di euro

Oltre ai 21 esercizi commerciali del settore “Pronto Moda” controllati pochi giorni fa a Prato, a seguito dei quali sono stati gli sottoposti a sequestro oltre 230 mila capi d’abbigliamento finiti, privi dell’indicazione dei dati del produttore sia in etichetta che sul cartellino di accompagnamento, le Fiamme Gialle hanno controllato altre 11 imprese, sempre situate nella zona industriale della città. Tutte le ditte controllate non sono risultate in regola con i requisiti richiesti dal Codice del Consumo: sequestrati circa 880 mila articoli costituiti da capi d’abbigliamento, del valore commerciale stimabile in oltre €3 mln di euro privi dell’indicazione dei dati del produttore sia in etichetta che sul cartellino di accompagnamento. Complessivamente sono quindi oltre 1.110.000 i capi sequestrati, per un valore totale stimato in circa 4 milioni di euro.

