Operazione della Guardia di Finanza: bel mirino le etichette irregolari dei grossisti del 'Pronto Moda'

La linea d’intervento tracciata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Prato, focalizzata sull’aggressione delle fenomenologie illecite storicamente radicate nel distretto industriale pratese, ha messo sotto la lente d’ingrandimento il settore “Pronto Moda” con specifico riferimento al rispetto dei dettami normativi previsti in materia di tracciabilità della filiera di produzione e commercializzazione degli articoli di abbigliamento. Oltre 100 imprese sono state accuratamente esaminate dai militari che hanno eseguito una serie di controlli mirati nei confronti di 12 esercizi commerciali, ritenuti connotati da maggiori profili di rischio. In esame le etichette riportate su ogni capo di abbigliamento esposto per la vendita, con l’obiettivo di rilevare irregolarità nell’indicazione del produttore o della composizione tessile dei prodotti. Riscontrate irregolarità su tutti i 12 target controllati: circa 100.000 sono stati gli articoli sottoposti a sequestro, perlopiù costituiti da capi d’abbigliamento del tutto finiti, ma privi dell’indicazione dei dati del produttore sia in etichetta che sul cartellino di accompagnamento in violazione di quanto previsto dal Codice del Consumo.

