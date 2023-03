Operazione della Guardia di Finanza: distratti 6 mln euro da società di acque minerali

I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca hanno concluso un’investigazione coordinata e diretta dalla Procura nel settore dei reati fallimentari, acclarando condotte distrattive per circa 6 milioni di euro nell’ambito di un’inchiesta che ha visto coinvolta una società detentrice di un noto marchio di acque minerali. Gli indagati portavano a spogliare la società dei principali asset aziendali, attraverso la cessione dello stabilimento produttivo, degli impianti e delle attrezzature, nonché del proprio marchio a beneficio di imprese a essi stessi riconducibili.

I conti correnti aziendali venivano svuotati mediante il trasferimento di somme, artatamente giustificato, a beneficio di altre due società con sede in Emila Romagna ed operanti nel settore della grande distribuzione alimentare con consistenti prelevamenti ingiustificati di contante e distrazioni quantificate in circa 6 milioni di euro. In una fase successiva, l’intero complesso aziendale (già appartenuto alla SRL) – attraverso ulteriori passaggi di cessione e con l’interposizione di altri soggetti giuridici sempre di fatto gestiti dagli indagati – veniva trasferito, allo scopo di sottrarlo alla procedura di aggressione connesse all’incombente fallimento, a società terza in buona fede (estranea, quindi, ai fatti) al complessivo prezzo di € 595.000,00. Da qui l’accusa anche di autoriciclaggio.

