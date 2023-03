L'ex presidente della Camera è imputata per una vicenda relativa ad alcune operazioni commerciali, tra cui la vendita di tre Ferrari Gran Turismo

L’ex presidente della Camera, Irene Pivetti, è stata rinviata a giudizio a Milano con le accuse di evasione fiscale e riciclaggio. Lo ha confermato la stessa Pivetti a LaPresse. La vicenda riguarda alcune operazioni commerciali, in particolare la vendita di tre auto Ferrari Gran Turismo tramite la quale sarebbe stata nascosta un’evasione fiscale.

Le accuse

Pivetti è indagata insieme ad altre cinque persone: il pilota Leonardo Isolani, la moglie, la responsabile dell’Isolani Racing Team, un intermediario e un notaio. Le indagini della procura milanese si concentrano sulla vicenda del passaggio di proprietà della scuderia Isolani e di 3 Ferrari Gran Turismo, operazioni che secondo i pm sarebbero servite per riciclare denaro sottratto al Fisco. Secondo il pm titolare delle indagini, Giovanni Tarzia, le tre Ferrari, pur essendo state formalmente vendute nel 2016 per 1,1 milioni di euro alla Only Italia Arts & Culture, il gruppo di Pivetti, sarebbero “rimaste nella esclusiva disponibilità di Isolani” e della responsabile legale della scuderia, anche lei indagata, “a Tenerife per essere utilizzati in un neocostituito team di corse”. Anche il marchio, il sito internet – “inesistente” per il pm – e altri beni aziendali risultano ceduti per 100 mila euro ad una società riconducibile a Pivetti con sede a San Marino. Beni che poi sarebbero stati venduti di nuovo – Ferrari incluse – ad una società di Hong Kong. Il tutto, infine, sarebbe stato ceduto – almeno sulla carta – al gruppo Daohe, del magnate cinese Zhou Xi Jian.

Operazioni che avrebbero consentito a Isolani Racing Team di evadere imposte per circa 5 milioni di euro. Anche Pivetti, secondo l’accusa, nel 2016 grazie alla vendita – parzialmente simulata – delle Ferrari e del marchio Isolani Racing Team al gruppo Daohe, avrebbe realizzato una plusvalenza di quasi 7,9 milioni di euro. Nel corso dell’anno la società non avrebbe versato imposte per quasi 3,9 milioni di euro.

Pivetti: “Smonteremo accuse riga per riga”

Le accuse di evasione fiscale e autoriciclaggio sono “un romanzo d’avventure che finalmente in dibattimento smonteremo riga per riga. Ho tanto tempo davanti, non ho fretta. Ho diritto alla verità e alla mia reputazione”. Così a LaPresse Irene Pivetti commentando il rinvio a giudizio a suo carico arrivato dal gup di Milano. “La ricostruzione del pm è smentita dai fatti e dai documenti, nel processo finalmente potrò riaffermare il mio buon diritto”, ha aggiunto.

