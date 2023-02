Bologna, 4 feb. (LaPresse) Una donna di 74 anni ha ucciso a coltellate il marito di 78 anni a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. È accaduto ieri, in un parcheggio della zona industriale della città, poco dopo le 20. Dopo aver commesso il fatto, la donna ha tentato di togliersi la vita con la stessa arma. A impedire il suicidio, è intervenuto il figlio della coppia che, dopo aver ricevuto una chiamata della madre in stato confusionale, ha allertato il personale del 118. Sul posto, insieme a loro, sono intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato il veicolo e ritrovato, al suo interno, due coltelli. La 74enne, ora, è ricoverata all’Ospedale Maggiore di Bologna e non sarebbe in pericolo di vita. Gli inquirenti stanno indagando per capire le motivazioni dietro il fatto.

