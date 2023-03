Raffaele Malvone è stato assassinato a colpi di pistola mentre camminava in via Plinio

Omicidio in strada a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Raffaele Malvone, 30 anni il prossimo 31 agosto, è stato ucciso a colpi di pistola mentre camminava a piedi in via Plinio. L’uomo, con precedenti di polizia, è deceduto in ambulanza senza riuscire ad arrivare in ospedale nonostante i soccorsi. La Polizia di Stato e gli uomini del commissariato di Torre Annunziata indagano sulla dinamica dei fatti. Il delitto è avvenuto intorno alle 13:10 di oggi, 26 marzo.

