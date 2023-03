Il sindaco Gualtieri e l’assessore Zevi denunciati per traffico di influenze illecite e favoreggiamento di invasione di edifici

(LaPresse) Il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore alle Politiche abitative Tobia Zevi sono stati denunciati per traffico di influenze illecite e favoreggiamento di invasione di edifici e terreni dal capogruppo della Lega in Assemblea capitolina, Fabrizio Santori. La denuncia si focalizza sulle procedure di assegnazione degli alloggi popolari e sulle presunte influenze dei movimenti per l’abitare nei confronti di Zevi. L’attenzione dei pm, inoltre, si sta concentrando sui messaggi scambiati tra l’assessore e l’attivista Luca Fagiano, in una chat di gruppo. “E’ una chat in cui siamo tutti presenti, sindacati, movimenti. Ci sono anch’io”, ha detto Paolo Di Vetta, attivista di ‘Movimento di lotta per la casa’ in occasione dell’anniversario di ‘Metropoliz’, caseggiato occupato da 14 anni da 60 famiglie. “L’interlocuzione che Luca ha messo in campo con l’assessore sta dentro una dinamica di costruzione di un piano casa in grado di accogliere le richieste che arrivano da tutte le realtà. La chat aveva la funzione di velocizzare il confronto”, ha aggiunto. “Noi non stiamo dalla parte di chi governa questa città. La situazione a Roma è in una condizione così drammatica di cementificazione per colpa del Partito democratico”.

