Si sospetta una circoncisione rituale fatta in casa e finita male. Inutile la disperata corsa verso Tor Vergata, il piccolo di appena 20 giorni è deceduto in ambulanza

Un neonato di appena 20 giorni è arrivato privo di vita questa mattina all’ospedale di Tor Vergata, a Roma. Il piccolo sarebbe morto per un’emorragia causata da ferite nella zona pubica. La tragedia è avvenuta nella sua abitazione nel comune di Colonna, zona Castelli Romani. La mamma del bimbo, dopo aver chiamato i soccorsi, è scesa in strada e ha chiesto aiuto ad una pattuglia di carabinieri che, sopraggiunta nel frattempo l’ambulanza, le ha fatto da staffetta per agevolare l’arrivo in ospedale. Purtroppo però per il bambino, di origine nigeriana, non c’è stato nulla da fare: è morto in ambulanza.

Non è escluso che il decesso sia legato ad una emorragia conseguenza di una circoncisione rituale fatta in casa. Al momento la donna è ascoltata dai carabinieri di Colonna, centro dove viveva, per ricostruire quanto avvenuto. Sull’episodio al lavoro i pm di Velletri che hanno disposto l’autopsia sul corpo del bimbo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata