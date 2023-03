Il detenuto in regime di 41bis e i suoi difensori hanno chiesto i domiciliari a casa della sorella, a Pescara, per motivi di salute

Presidio anarchico davanti al Tribunale di Milano in solidarietà ad Alfredo Cospito. Una trentina i presenti con striscioni contro il 41 bis. Intanto è in corso all’ospedale San Paolo di Milano l’udienza del tribunale di Sorveglianza per l’istanza di differimento pena presentata dai legali dell’anarchico detenuto in regime di carcere duro e in sciopero della fame da 5 mesi. Cospito e i suoi difensori hanno chiesto i domiciliari a casa della sorella, a Pescara, per motivi di salute.

