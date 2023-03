E' successo in via Mongitore all'Albergheria, probabilmente sabato notte

Una corsa clandestina di pony tra le strade di Palermo, poi l’incidente tra uno dei calessi e un’auto in coda. E’ successo in via Mongitore all’Albergheria, nel capoluogo siciliano. A documentare il fatto è stato un video pubblicato su Instagram dal canale ‘Sicilia Vhs’ che ha mostrato l’ennesima corsa illegale in mezzo al traffico. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine.

Non è chiaro quando sia stato girato il filmato. Una delle ipotesi è che la folle corsa in mezzo al traffico sia avvenuta sabato notte quando all’ospedale Civico di Palermo è arrivata una persona con ferite compatibili con la caduta.

