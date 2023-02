La Finanza ha arrestato 3 contrabbandieri

La Guardia di Finanza di Palermo ha arrestato tre contrabbandieri e sequestrato un carico di sigarette di contrabbando provenienti dal Nordafrica, quattro tonnellate di bionde del tipo cheap white, ovvero di marchi non commercializzati in Unione europea. In carcere sono finiti tre palermitani, Antonino Bartolotta di 55 anni, Massimiliano Galioto di 42 anni e Salvatore Marino di 45 anni. I tre sono accusati di contrabbando. L’arresto è avvenuto la notte del 20 febbraio nel porto di Mazara del Vallo. I finanzieri hanno “agganciato” i contrabbandieri in partenza dalle coste trapanesi ad un orario anomalo per un motoscafo d’altura. La barca è stata seguita dalle imbarcazioni della sezione operativa navali di Trapani e Mazara del Vallo della guardia di finanza, che, poche ore più tardi, individuavano il motoscafo di ritorno dal Nordafrica a forte velocità. Bloccata la barca i finanzieri hanno trovato all’interno il carico di sigarette che avrebbe fruttato oltre 600 mila euro sul mercato illegale di Trapani e Palermo.

