Il progetto di Libera, 'Vivi', per raccontare le storie delle vittime innocenti delle mafie

L’11 luglio 1979 veniva ucciso a Milano Giorgio Ambrosoli. Il 21 marzo di quest’anno la manifestazione per la XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti delle mafie si tiene proprio nel capoluogo lombardo. Nell’ambito del progetto ‘Vivi’, Libera ha intervistato i figli Umberto e Francesca: ecco un estratto dell’intervista, che si trova nella sua versione integrale su vivi.libera.it.. “Tredici anni fa ricordiamo tutti lo stupore per frasi assolutorie di autorevoli esponenti delle istituzioni (sul fatto che la mafia al nord non esistesse, ndr) – ha detto a LaPresse Ambrosoli -. Oggi l’accoglienza della città la dice già lunga sulla sensibilità di Milano al tema delle mafie”.

