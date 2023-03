Il video pubblicato da governatore toscano Giani: "Dobbiamo renderci autosufficienti dalla Russia per il gas"

La nave rigassificatrice Golar Tundra è arrivata al porto di Piombino domenica sera. Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in un post su Facebook pubblicando anche un video dell’attracco. “Dobbiamo renderci autosufficienti dalla Russia per il gas e questa opera contribuirà in modo determinante con 5 miliardi di metri cubi di gas all’anno”, ha spiegato Giani.

