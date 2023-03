Sul posto sono intervenute sei autobotti del vigili del fuoco. Sono in corso le indagini per accertare le cause dell'incendio

Nella notte 22 scuolabus sono andati distrutti in un vasto incendio scoppiato sulla Ostiense. Sul posto sono intervenute sei autobotti del vigili del fuoco. Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’incendio. I vigili del fuoco sono riusciti a evitare che il rogo si propagasse agli altri messi parcheggiati nel piazzale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata