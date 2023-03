L'intervento dei Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme

A Genova evacuato un intero condominio a causa di un incendio scoppiato in un’autorimessa. Nella notte tra martedì e mercoledì l’intervento dei Vigili del fuoco, in via Mosso, che ha permesso di domare le fiamme.

