Il portavoce dei Verdi: "Meloni ha perso una occasione quando non è andata a Crotone"

“Trovo incredibile questa visita della Presidenza del Consiglio blindata dei familiari e dei superstiti della strage di Cutro. La stampa non può parlare con loro, nessuno può vederli, come se fosse un fatto privato e invece è un problema che riguarda l’Italia intera”. Questo l’attacco del portavoce dei Verdi Angelo Bonelli, ai microfoni di LaPresse, fuori da Palazzo Chigi dove è in corso l’incontro dei familiari e dei superstiti di Cutro con la Presidente del Consiglio. “Meloni ha perso una grande occasione per rappresentare il dolore dell’Italia quando non è andata al Pala Milone dove erano composte le salme e c’erano i familiari. Oggi le famiglie sono accoilte in maniera blindata come fosse un fatto riservato. Ancora una volta la Meloni ha sbagliato” ha aggiunto Bonelli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata