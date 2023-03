Arrivati in pullman in mattinata a Palazzo Chigi, l'incontro in forma privata

I familiari delle vittime del naufragio di Cutro ricevuti a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il gruppo è composto da una trentina di persone, giunto a Palazzo Chigi a bordo di un pullman della polizia, scortato dalle volanti. Meloni vede i parenti delle vittime in forma riservata e a porte chiuse.

Il corteo della premier è entrato nella sede del Governo da piazza Colonna. L’incontro avviene in forma riservata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata