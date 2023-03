Appello all'Ue: "Per loro fu sospeso Schengen"

“In Europa dove c’è la libera circolazione, ci sono dei teppisti, che si autodefiniscono tifosi, che vanno girando in Europa. C’è stata una strategia militare, non sono educande che girano con il panierino a fare la gita”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dopo gli scontri tra tifosi in centro prima della gara di Champions League tra Napoli e Eintracht Francoforte. “Questi sono come i black bloc che giravano per l’Europa. Quando si è impedito ai black bloc di girare si è sospeso l’accordo di Schengen, è un problema che va risolto a livello di Stati ” ha aggiunto.

