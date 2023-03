La politica ricorda il sacrificio del presidente della Dc e degli uomini della scorta. Meloni: "Uomo delle istituzioni che tanto diede alla Nazione"

Il 16 marzo del 1978, il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro fu rapito dalle Brigate rosse. Un commando di terroristi intercettò la vettura dello statista democristiano in via Mario Fani, alla periferia nord di Roma, all’incrocio con via Stresa, bloccando la macchina che stava portando Moro a votare la fiducia al quarto governo Andreotti, uccidendo i cinque uomini della sua scorta, per poi sequestrare il presidente della Dc.

Iniziarono così i 55 drammatici giorni del sequestro Moro, che si conclusero con il ritrovamento il successivo 9 maggio del corpo dello statista all’interno del bagagliaio di una Renault 4 rossa parcheggiata a Roma in via Caetani, distante circa 150 metri sia da via delle Botteghe Oscure, sede nazionale del Partito Comunista Italiano, sia da Piazza del Gesù, sede nazionale della Democrazia Cristiana.

Sono trascorsi 45 anni da quel giorno e in via Fani dove stamattina si è tenuta la tradizionale cerimonia di commemorazione. Il governatore del Lazio, Francesco Rocca, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, hanno deposto una corona in memoria degli agenti della sua scorta che persero la vita il 16 marzo del 1978. “È una data che rimarrà per sempre impressa nella coscienza civile del popolo italiano, così come la grandezza dello statista Aldo Moro sarà un imperituro esempio cui tendere, come cittadini e uomini delle istituzioni”, ha detto Rocca. “Quarantacinque anni fa in via Fani le Brigate rosse rapirono Aldo Moro e uccisero barbaramente gli agenti della sua scorta Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino. Roma non dimentica il loro sacrificio e questa ferita profonda alla nostra democrazia”, ha aggiunto Gualtieri.

Meloni: “Non dimentichiamo sacrificio suo e di agenti scorta”

“Il 16 marzo 1978 le Brigate Rosse rapirono Aldo Moro e uccisero barbaramente i 5 uomini della sua scorta. A distanza di 45 anni non dimentichiamo il sacrificio di questi servitori dello Stato e di un uomo delle istituzioni che tanto diede alla Nazione”. Lo scrive su Twitter la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il 16 marzo 1978 le Brigate Rosse rapirono Aldo Moro e uccisero barbaramente i 5 uomini della sua scorta. A distanza di 45 anni non dimentichiamo il sacrificio di questi servitori dello Stato e di un uomo delle istituzioni che tanto diede alla Nazione. pic.twitter.com/E1Fn7DSZ67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 16, 2023

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata