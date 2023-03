Fondatore e direttore di DuemilaGrandiEventi, è stato investito da uno scooter in corso Magenta. Vani i tentativi di rianimarlo

È morto intorno all’una del mattino il manager musicale Vincenzo Spera, fondatore e direttore di DuemilaGrandiEventi: il manager era stato investito in serata da uno scooter in corso Magenta a Genova. L’imprenditore è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso del San Martino. Vani i tentativi di rianimarlo da parte dell’equipe di anestesiti diretta dal dottor Giordano Casalini, che ha constatato il decesso pochi istanti dopo l’una.

Toti: “Era vero amico, suo sorriso cambiava prospettiva”

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la Giunta esprimono grande cordoglio e si stringono attorno alla famiglia di Vincenzo Spera, presidente di Assomusica e promoter, che aveva portato in concerto a Genova i più grandi big della musica italiana e internazionale, da Bowie ai Clash, da Guccini a De Gregori a Battiato, da Springsteen a Tina Turner, da Miles Davis a Joe Cocker. “A un amico che sognava una Genova e una Liguria vive, allegre, colorate, piene di musica e di futuro a un amico che anche quando il cielo era grigio, vedeva azzurro. La fatalità può spegnere la sua vita, non l’ottimismo che ci ha trasmesso. Anche quando non c’era motivo di essere ottimisti, il suo sorriso cambiava la prospettiva”. Così il presidente della Regione Giovanni Toti. “Ciao Vincenzo, sono certo che lassù troverai gli amici di una vita e suonerai con loro. E sarà un grande concerto. Un pensiero commosso e un grande abbraccio da tutta la Liguria vanno alla tua adorata mogli, e ai tuoi bimbi, a tua sorella e a tuo fratello. Ci mancherai, ma sono certo che dall’alto sarai presente in ogni palco montato in una piazza della Liguria e ci applaudirai”.

Bucci: “Manager che ha valorizzato Genova”

“Una tragica notizia ha spezzato il sonno nella notte appena trascorsa: la morte di Vincenzo Spera.Uomo di spettacolo, musica, arte. Un manager vero che ha saputo imporsi nel suo mondo valorizzando la città nella quale ha trascorso gran parte della sua vita e che ha amato e sostenuto in tanti modi nei suoi diversi incarichi di prestigio, anche internazionale. Non a caso era stato nominato Ambasciatore di Genova nel mondo. Se Genova negli anni ha ospitato concerti di grandi artisti lo si deve soprattutto alla sua tenacia, capacità e dedizione.Ha sempre collaborato con la città, pronto a dare una mano quando era utile alla causa e sempre in grado di fornire importanti consigli che, inevitabilmente, ci mancheranno”. Lo dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci esprimendo, a nome della giunta comunale, cordoglio per la morte di Vincenzo Spera e vicinanza alla famiglia.

