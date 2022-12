Operazione della Guardia di Finanza in tre punti vendita

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 700 chilogrammi di fuochi d’artificio illegali in tre diversi punti vendita di Prato. I militari delle Fiamme Gialle, dopo un’accurata indagine, hanno rinvenuto circa 240.000 articoli pirotecnici, per un peso complessivo di 737 chilogrammi e un controvalore commerciale stimato in oltre 2.200.000 euro, distribuiti su tre esercizi commerciali, tutti ubicati nel pieno dell’area residenziale della città di Prato. Gli articoli pirotecnici sono stati immediatamente sottoposti a sequestro. Due persone sono state denunciate per fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.

