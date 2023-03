Un 50enne è morto a Frattaminore. Altro incidente mortale nel Bresciano

Ancora due incidenti mortali sul lavoro oggi. Poche ore fa i carabinieri della compagnia di Caivano, Napoli, sono intervenuti in via Spagnuolo nel Comune di Frattaminore, nei locali di un’azienda dove un operaio di 50 anni, per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto schiacciato sotto una trave di ferro mentre effettuava alcune saldature. Il 50enne è morto. Sono in corso le indagini in corso per chiarire la dinamica dei fatti.

Altro incidente mortale invece nel Bresciano, dove un uomo è morto schiacciato dal tronco di un albero che stava tagliando.

