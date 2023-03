Guardia Costiera al lavoro, gli allarmi di Alarm Phone, la Marina Militare si attiva: cosa sta succedendo nel Mediterraneo

E’ attraccato intorno alle 00.30 di questa notte nel porto di Crotone il peschereccio con a bordo circa 500 migranti soccorso ieri dalla Guardia costiera al largo della costa calabrese. L’imbarcazione è stata scortata dalle motovedette della Capitaneria di porto e trainata da un rimorchiatore. I migranti, tutti uomini, a quanto si apprende, sono per la maggioranza di nazionalità pachistana, partiti dalla Libia. Sono stati portati al Cara di Isola Capo Rizzuto.

Alarm Phone: “47 migranti in pericolo alla deriva”

Alarm Phone è in contatto con 47 persone su una barca alla deriva, fuggite dalla Libia: “47 vite a rischio nel Mediterraneo centrale! Le condizioni meteo sono estremamente pericolose ed è necessario un soccorso immediato”, scrive Alarm Phone sul suo profilo Twitter.

🆘! 47 lives at risk in the Central Med! Alarm Phone is contact with 47 people in a boat adrift who fled from #Libya. Weather is extremely dangerous and immediate rescue is needed!! pic.twitter.com/w45b5mIzdI — Alarm Phone (@alarm_phone) March 11, 2023

Non si ferma il flusso continuo di persone in pericolo, in mezzo alle acque del Mediterraneo su barche spesso instabili, attorniate dai mezzi della Guardia Costiera che continuano a fare da spola tra la terra e il mare, mentre si muovono anche i mezzi della Marina Militare. La situazione del ‘Mare Nostrum’ non accenna a placarsi: a quasi due settimane dalla tragedia di Steccato di Cutro non si ferma il fiume di migranti che cercano di toccare le sponde italiane.

Oltre mille le persone in mare, navi e motovedette della Guardia Costiera sono in piena azione nell’angolo di mare tra la costa sud ovest della Sicilia orientale e quella sud ovest del Mar Ionio. Le motovedette Sar Cp 320, Cp 322 e Cp 329 della Guardia Costiera erano intervenute, a circa 70 miglia a sud di Crotone, per prestare soccorso al barcone con circa 500 migranti a bordo, giunto in porto nella notte. Altre unità della Guardia Costiera – Nave Dattilo e le motovedette Sar Cp 326 e CP 325 – stanno prestando soccorso ad altri due barconi con un totale di circa 800 migranti a bordo che si trovano, invece, a circa 100 miglia a Sud-Est di Roccella Ionica.

Le operazioni, coordinate dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera di Roma in area di responsabilità Sar italiana, sono particolarmente complesse soprattutto per il numero elevato di persone presenti a bordo delle imbarcazioni alla deriva tanto che la Guaardia Costiera sta utilizzando un aereo Atr 42, di Nave Corsi e di Nave Visalli.La situazione è tale che è arrivata la richiesta di supporto ai mezzi della Marina Militare: la Difesa ha risposto e ha predisposto l’intervento della Nave Sirio. La nave militare sta procedendo alla massima velocità consentita per fornire l’assistenza richiesta mentre le condizioni peggiorano.

Intanto, l’hotspot di Lampedusa è al collasso. Da ieri mattina gli arrivi sono oltre 2.400 su 56 imbarcazioni e la situazione nell’hotspot di contrada Imbriacola è al collasso. Tolti i 750 trasferiti ieri a Porto Empedocle, nella struttura ci sono più di 2.500 persone a fronte di una capienza massima di 400. La prefettura di Agrigento sta organizzando la partenza di altri migranti verso i centri della Sicilia e delle altre regioni italiane.

