Centinaia le persone presenti nel comune calabrese

Giornata di manifestazioni a Cutro. Associazioni, movimenti e sindacati partecipano al corteo per protestare contro le politiche sull’immigrazione del governo Meloni. Si sono ritrovati proprio in prossimità della spiaggia dove sono stati ritrovati i corpi delle vittime del naufragio del 26 febbraio scorso in cui sono morte 74 persone tra adulti e bambini. Centinaia le persone presenti nel comune calabrese. Su uno striscione si legge ‘Giustizia e Verità’.

