Nella cittadina calabrese di Cutro, dove a 26 febbraio decine di migranti persero la vita in un naufragio, oggi migliaia di persone in manifestazione per chiedere di fermare le stragi nel Mediterraneo. C’è anche una croce realizzata con i legni della barca del naufragio a ‘Fermiamo la strage subito’, manifestazione organizzata dopo la tragedia di Steccato di Cutro. Presenti anche diversi sindaci del Crotonese, del Catanzarese e del Vibonese. Il corteo ha raggiunto la spiaggia dove ha reso omaggio alle vittime.

