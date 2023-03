In centinaia nella città calabrese

A Cutro la manifestazione ‘Fermiamo la strage subito’. Presenti associazioni, movimenti e tantissime persone tra cui anche il sindaco di Crotone Vincenzo Voce. Ha marciato anche Emergency con il suo striscione, i sindacati Cgil e Usb. Il corteo è stato organizzato in prossimità della costa in cui hanno perso la vita 76 persone nel naufragio del 26 febbraio scorso. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

