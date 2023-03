Foto d'archivio

Erano partiti dalla città di Sfax in Tunisia

Tragedia del mare evitata in Sicilia. Un barchino è affondato al largo di Lampedusa, ma i 42 migranti a bordo – partiti da Sfax, in Tunisia, e originari di Costa d’Avorio, Camerun e Nigeria – sono stati tratti in salvo dagli uomini della Guardia costiera.

