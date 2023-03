La Cassazione ha accolta la richiesta dei suoi legali

Gaspare Spatuzza torna in libertà condizionale. La Cassazione ha accolto la richiesta dei suoi avvocati. La decisione è arrivata dopo che in aprile la stessa corte aveva annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma che rigettava la richiesta. 59 anni, uomo d’onore della famiglia mafiosa palermitana di Brancaccio, è stato condannato per più di 40 omicidi fra cui quello di Don Pino Puglisi. Ha partecipato al rapimento del piccolo Giuseppe di Matteo. Si è pentito e si è autoaccusato del furto della 126 utilizzata per la strage di via D’Amelio. La sua collaborazione ha permesso di smascherare il falso pentito Vincenzo Scarantino e contribuito ad incriminare Matteo Messina Denaro come uno dei mandanti delle stragi del 1992.

