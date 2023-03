Lo striscione comparso in occasione di un convegno. Il commento di Valditara nel pomeriggio: "Provocazioni antidemocratiche o fasciste da me troveranno condanna"

Uno striscione contro l’Anpi di Blocco Studentesco è stato esposto fuori dalla scuola Andra Mantegna, a Bescia, dove era stata organizzata una conferenza dell’Associazione nazionale dei partigiani. Sullo striscione la scritta “La Resistenza è una cagata pazzesca”. Nella scuola oggi il convegno “Dalla scuola uno sguardo internazionale su memoria, democrazia e antifascismo” organizzato dalla Commissione Scuola dell’Anpi.

Le reazioni

“I soliti abitanti dei bassifondi della civiltà ingiuriano la Resistenza Davanti all’Istituto Andrea Mantegna di Brescia, dove è in corso di svolgimento un convegno promosso dalla Commissione scuola Anpi – Brescia intitolato ‘Dalla scuola uno sguardo internazionale su memoria, democrazia e Antifascismo’, è comparsa una scritta di Blocco studentesco che ingiuria la Resistenza. Si tratta dei soliti abitanti dei bassifondi della civiltà incapaci di argomenti e coraggio. Andiamo avanti con il nostro quotidiano lavoro di memoria attiva tra i giovani”. Così la Commissione scuola Anpi – Brescia in un post pubblicato sulla pagina Facebook Anpi nazionale.

“A distanza di pochi giorni dobbiamo registrare, davanti alle scuole di Brescia, un secondo episodio di intimidazione e volgare vilipendio delle radici antifasciste della nostra Repubblica. Ci appelliamo alla sensibilità istituzionale e al profondo senso civico della nostra Comunità per porre immediatamente fine a una deriva che rievoca un passato di violenza prima verbale e poi fisica che ha ferito profondamente questa città negli anni Settanta. Fortunatamente i nomi di chi ha difeso i valori della libertà sono scolpiti nella pietra anche delle nostre scuole, intitolate ai martiri della Resistenza, ma occorre educare e vigilare sempre come fortunatamente garantiscono l’impegno della Commissione scuola di Anpi Brescia e di tutti i nostri istituti”. Così in una circolare il dirigente dell’ufficio scolastico di Brescia Giuseppe Bonelli in merito allo striscione contro l’Anpi apparso davanti all’Istituto Mantegna.

Il commento di Valditara

“Con riguardo ai fatti di Brescia, osservo che la nostra Costituzione è democratica e antifascista. Io onoro la nostra Costituzione. Ogni provocazione di stampo antidemocratico o di stampo fascista trova ora e troverà sempre da me una netta condanna ai fatti”. Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

