Aggredito in via Faenza, nel quartiere Barona

Aggressione all’arma bianca alla Barona a Milano: un uomo che abita in un palazzo di proprietà Aler, in via Faenza 3, è stato ferito con un’arma bianca da due uomini poi scappati. Le ferite riportate alle braccia e al volto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata