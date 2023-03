L'uomo, 58 anni, dovrà rispondere anche di tentato omicidio per aver ferito gravemente la ex compagna

È stato fermato con l’accusa di omicidio il carabiniere che nella serata di ieri ha sparato e ucciso al titolare di un albergo a Suio, in provincia di Latina. Il militare era in servizio alla Stazione dei carabinieri di di Carinola, in provincia di Caserta, dallo scorso mese di agosto, ma era in licenza straordinaria, per gravi motivi di salute, dal 22 febbraio.

L’uomo, 58 anni, dovrà rispondere anche di tentato omicidio perché ha sparato contro una donna che, diversamente da quanto reso noto in un primo momento, non è la ex moglie, ma la ex compagna. I due avevano avuto una relazione che era terminata da poco.

L’albergo è stato sequestrato per i rilievi specialistici da parte del Ris di Roma. Sequestrati anche la pistola d’ordinanza e l’autovettura, una Ford Focus, del militare, 7 bossoli esplosi cal. 9 PB, 3 frammenti di proiettili, una spranga di alluminio, varie tracce di natura ematica, un disco del sistema di video sorveglianza della struttura ricettiva probabilmente non funzionante, 3 telefoni cellulari (di cui uno appartenente a persona informata sui fatti).Al militare sono state ritirate in via amministrativa ulteriori armi legalmente detenute presso la sua abitazione. La salma dell’albergatore è stata trasportata presso l’ospedale di Cassino per l’autopsia.

Ha ammesso di aver sparato all’albergatore di Suio, in provincia di Latina, e di averlo ucciso. L’uomo ha ammesso le proprie responsabilità durante l’interrogatorio di garanzia. Il militare è stato portato nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.

Resta in prognosi riservata la donna ferita nella serata di ieri dal carabiniere che le ha sparato dopo aver fatto fuoco contro l’albergatore di Suio, in provincia di Latina. La donna è stata colpita con due proiettili, uno dei quali l’ha raggiunta all’addome. Al policlinico Gemelli di Roma, dove è tuttora ricoverata, è stata sottoposta a un intervento chirurgico (per scoppio dell’intestino tenue e dell’intestino crasso e lesioni dell’ala iliaca destra).

