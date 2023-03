La donna è ricoverata in gravi condizioni. L'uomo si è costituito a Santa Maria Capua Vetere

Un carabiniere ha sparato e ucciso un uomo, direttore di un albergo e ha poi sparato alla sua ex moglie. La donna è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Gemelli. È successo oggi in un albergo a Castelforte, in provincia di Latina. L’uomo, di 58 anni, è poi scappato con la sua auto verso Caserta. Si è poi costituito nella caserma dei carabinieri di Santa Maria Capua Vetere. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Secondo quanto si apprende il movente sarebbe legato alla gelosia.

