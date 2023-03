L'anarchico al 41 bis ritrasferito nel nosocomio su volere dei medici

Torna in ospedale Alfredo Cospito, l’anarchico al 41 bis detenuto nel carcere di Opera di Milano e in sciopero della fame da oltre 100 giorni. Le sue condizioni di salute sembravano migliorate ed era tornato in cella ma sarebbe nuovamente peggiorato.

Sabato a Torino una manifestazione degli anarchici ha messo a ferro e fuoco un pezzo di città: la solidarietà per Cospito ha portato in piazza decine di persone.

Cospito è stato di nuovo ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo di Milano. “Non assumendo più gli integratori la sua situazione è tornata ad essere a rischio”, riferiscono fonti accreditate.

Cospito è stato trasferito su indicazione dei medici perché, secondo quanto apprende LaPresse, i valori sarebbero tornati a scendere dopo la mancata assunzione degli integratori.Sabato il medico di fiducia Andrea Crosignani lo aveva trovato “davvero affaticato”, come aveva riferito al legale Flavio Rossi Albertini dell’anarchico. “La situazione sta deteriorando rapidamente”, aveva detto lo stesso medico, chiedendo all’avvocato di anticipare una nuova visita a mercoledì.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata