Il dottor Andrea Crosignani ha visitato l'anarchico detenuto al 41bis nel carcere di Opera, nel milanese

“La situazione sta deteriorando rapidamente“. È quanto affermato dal medico di fiducia Andrea Crosignani che oggi ha visitato Alfredo Cospito nel carcere di Opera, nel Milanese. A renderlo noto il legale dell’anarchico Flavio Rossi Albertini, contattato da LaPresse.”Oggi per la prima volta l’ho visto molto stanco, è arrivato da solo sulle sue gambe alla visita, ma si è subito seduto, l’ho visto davvero affaticato“, ha precisato ancora il medico.

“Il fatto che abbia iniziato a prendere almeno un po’ di zucchero rende la situazione un po’ meno drammatica”, ha aggiunto il medico che ha comunque chiesto al legale di anticipare la richiesta per la prossima visita in carcere.

Assume liquidi, zucchero e sale ma no integratori

Alfredo Cospito “sta assumendo in questo momento oltre ai liquidi, acqua prevalentemente e the, due cucchiai da minestra di zucchero e un cucchiaino da caffè di sale. Non sta più prendendo gli integratori col potassio e non prende le vitamine mentre continua a prendere un protettore gastrico”. È quanto affermato dal medico di fiducia Andrea Crosignani che oggi ha visitato Alfredo Cospito nel carcere di Opera, nel Milanese. A renderlo noto il legale dell’anarchico Flavio Rossi Albertini, contattato da LaPresse.

Cospito, che lamenta dolori tipo crampi ora che ha ripreso lo zucchero, ha perso un altro chilo e ora, riferisce il medico “pesa 70 chili che, per un uomo alto 1,91 metri, è un peso veramente al limite: l’atrofia muscolare è marcatissima”. Anche “valori tengono ancora bene e il tracciato cardiografico non ha segnalato variazioni di rilievo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata