Scontri tra anarchici e polizia a Torino in zona Porta Palazzo durante il corteo in solidarietà di Alfredo Cospito, il detenuto in sciopero della fame contro il 41-bis. Durante il corteo gli anarchici hanno lanciato fumogeni e bombe carta, e rotto le vetrine di alcune finestre a colpi di pietra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata