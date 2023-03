Pacifica irruzione nella struttura di via Piranesi, seguita da un flash mob con striscioni e manifesti

Blitz degli attivisti per l’ambiente del Fridays for Future al Coni di Milano: hanno fatto una pacifica irruzione nella struttura di via Piranesi tappezzando i vetri di adesivi. Fuori hanno poi dato vita a un flash mob con striscioni e manifesti che chiedono “no cemento, petrolio e neve artificiale” per le Olimpiadi di Milano-Cortina.

