Giovanna Di Benedetto riporta i racconti dei sopravvissuti: "Chi sapeva nuotare ha provato ad aiutare"

“Le testimonianze raccolte sono strazianti”. Così Giovanna Di Benedetto Save the Children a proposito del naufragio a Steccato di Cutro, nel quale hanno perso la vita almeno 67 persone. “Ricordano un boato nella notte, quando erano in prossimità della costa e a un certo punto si sono ritrovati in acqua – dice ancora Di Benedetto -. Quelli che sapevano nuotare hanno cercato di aiutare gli altri ma hanno visto molte persone sparire tra le onde”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata