In Sulcis in quattro sulla struttura contro lo stop all'impianto

Quattro lavoratori della Portovesme srl, nel Sulcis, in Sardegna, sono saliti su una delle ciminiere dell’impianto Kss della fabbrica a oltre 100 metri di altezza: una protesta clamorosa contro la fermata degli impianti, che ha indotto i lavoratori e i sindacati a indire una assemblea permanente.

I quattro operai chiedono un incontro al ministero per sbloccare la situazione energetica in Sardegna, altrimenti continueranno la protesta. Questo è quanto comunicato dai lavoratori ai sindacati di categoria. L’azienda sta aumentando la riduzione degli impianti, disattendendo gli impegni presi nei mesi scorsi – secondo quanto contestano i lavoratori – e serve trovare un prezzo equo per l’energia e scongiurare la fermata degli impianti. I lavoratori interinali nel giro di un mese potrebbero rimanere senza lavoro e senza alcuna copertura di ammortizzatori sociali. Il settore Appalti non riesce a dare ai lavoratori l’anticipazione della Cassa integrazione guadagni.

Dopo l’assemblea dei lavoratori convocata ieri la Portovesme srl ha scritto al Prefetto di Cagliari comunicando – e chiedendo un intervento – che per questioni di sicurezza la situazione attuale non può durare oltre le 8 di questa mattina, altrimenti si procederà con la fermata degli impianti. “Tali forme di protesta – scrive – non possono essere più tollerate in una condizione economica come quella che stiamo vivendo”. L’assemblea di ieri mattina era stata molto partecipata e dibattuta. Una cinquantina di lavoratori rischiano di trovarsi in cassa integrazione a zero ore, senza neanche la possibilità di ruotare la cassa come gli altri colleghi.

In una nota, Emanuele Madeddu, segretario della Filctem Cgil e Vincenzo Lai della Famca Cisl, insieme a Pierluigi Loi della Uiltec Uil, esprimono “solidarietà ai lavoratori che intraprendono questa iniziativa per tutelare il lavoro – recita la nota -. Appare evidente come il tema da risolvere sia quello energetico ma non registriamo alcun passo in avanti da parte delle istituzioni”. I tre sindacati di categoria hanno quindi condiviso il documento dei lavoratori chiedendo un immediato incontro con il ministro competente.

Proclamato un nuovo sciopero tra i lavoratori delle ditte esterne

Proclamato un nuovo sciopero tra i lavoratori delle ditte esterne che lavorano nello stabilimento della Portovesme Srl, dove da questa mattina quattro operai sono saliti su una ciminiera a un’altezza di oltre 100 metri per protestare contro la fermata degli impianti determinato dall’aumento dei prezzi dell’energia. “Il 28 febbraio è la data entro la quale si devono presentare le soluzioni tecnico-giuridiche per interrompere la procedura di fermata dell’80% delle attività della Società, con la chiusura di interi reparti e dell’impianto di raffinazione di San Gavino Monreale. La situazione, legata al caro energia e le proposte di risoluzione sono state sottoscritte lo scorso 20 gennaio durante l’incontro tra la Regione Sardegna, Portovesme Srl, Rsu Portovesme Srl e Segreterie Territoriali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil , e le confederazioni territoriali Cgil, Cisl e Uil – scrivono le rappresentanze sindacali nella nota -. Purtroppo con grande rammarico quella data è arrivata senza che ci sia stato nessun atto concreto, sia di tipo commerciale tra privati, che di fonte governativa e legislativa per calmierare il prezzo e garantire la continuità produttiva. Prendiamo atto che gli incontri e le buone intenzioni emerse durante gli incontri con i Parlamentari sardi nei mesi scorsi e il ruolo della Regione Sardegna non hanno prodotto un risultato tangibile. A oggi i livelli istituzionali non hanno messo in campo nessuna iniziativa finalizzata a modificare le azioni dell’azienda”. E

