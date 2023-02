Le voci degli operai che si sono asserragliati sulla ciminiera più alta dell'impianto

Tensione alla Portovesme Srl dove quattro operai si sono asserragliati per protesta su una ciminiera dell’impianto, a cento metri d’altezza. “Prende corpo la cassa integrazione per 1.500 lavoratori e il licenziamento di 62 lavoratori interinali di Portovesme e San Gavino, nostri colleghi da anni”, spiegano i lavoratori in una nota. “In segno di protesta ci asserragliamo nella ciminiera più alta della fabbrica chiedendo alla politica sarda e nazionale un impegno concreto per risolvere il problema del caro energia elettrica”, continuano i lavoratori.

