La Guardia di finanza ha accertato che operava senza rispettare le norme a tutela dell'ambiente

Operava senza rispettare le norme a tutela dell’ambiente la lavanderia industriale scoperta dalla Guardia di Finanza a Tortona, in provincia di Alessandria, durante controlli contro il lavoro sommerso. All’arrivo delle Fiamme Gialle era in piena attività e, all’interno, sono state trovate in funzione diverse lavatrici e asciugatrici, molti bidoni di detersivo e solventi chimici per il trattamento della biancheria. L’azienda aveva anche una cisterna, contenente gasolio da autotrazione, utilizzata per rifornire i mezzi della ditta, senza però avere l’autorizzazione antincendio e i permessi urbanistici. La titolare, una 50enne di origine cinese, è stata denunciata.

