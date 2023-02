Cinquanta persone tratte in salvo, oltre 30 le vittime: sul barcone c'erano 180 persone

Sale di minuto in minuto il numero dei morti nella tragedia del mare davanti alle coste crotonesi dello Jonio. Secondo quanto si apprende dalle operazioni di soccorso erano circa in 180 i migranti ammassati sul vecchio barcone che non ha retto al moto ondoso spezzandosi e facendo cadere in mare i migranti. Circa 50 persone sono state tratte in salvo, oltre 30 i corpi recuperati – tra cui bambini – mentre al momento risultano disperse quasi un centinaio di persone. Sul posto polizia, carabinieri, vigili del fuoco, 118 ed istituzioni civili locali. Il naufragio è accaduto nel territorio di Steccato di Cutro (Crotone).

