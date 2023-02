Sono almeno 40 i morti per la rottura di un barcone carico di persone

I cadaveri delle vittime del naufragio nel Crotonese, a Steccato di Cutro, vengono disposti per terra e coperti con dei teli bianchi. Sono almeno 40 i morti per la rottura di un barcone carico di migranti, avvenuta probabilmente per via del maltempo: ma il bilancio è destinato ad aggravarsi.

