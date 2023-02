Una quindicina di manifestanti hanno esposto striscioni di solidarietà nei confronti del detenuto

Mobilitazione anarchica in favore di Alfredo Cospito anche a Madrid in Spagna, nel giorno in cui la Cassazione esaminerà la detenzione dell’italiano al regime del 41 bis in sciopero della fame da oltre 120 giorni. Una quindicina di manifestanti si è riunita verso mezzogiorno in Calle de Juan Bravo, davanti all’ambasciata italiana di Madrid. “41 bis è tortura”, “Lo Stato italiano tortura e assassina”, “Fuori Alfredo dal 41 bis”, hanno urlato i presenti. Uno dei manifestanti ha steso una bandiera italiana con scritto al centro “Stato italiano assassino”. Lungo il perimetro dell’ambasciata sono dispiegati agenti della Guardia Civil, della Polizia nazionale e polizia in borghese. “Solidarietà ad Alfredo Cospito”, “Stato italiano assassino”, si legge sugli striscioni tenuti in mano dai manifestanti, che hanno chiesto anche la libertà per l’anarchica Anna Beniamino.

