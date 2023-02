La capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati: "Noi dalla parte delle istituzioni"

Alfredo Cospito rimarrà in regime di 41 bis. E’ quanto ha deciso la Corte di Cassazione nei confronti dell’anarchico attualmente ricoverato all’ospedale San Paolo di Milano e in sciopero della fame da oltre quattro mesi. Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati, ha commentato la sentenza richiamando al rispetto delle decisioni della giustizia. “Noi abbiamo sempre detto che queste sono valutazioni che la legge rimette alla magistratura e la magistratura ha preso una decisione valutando tutti gli elementi che ha a disposizione. Quindi noi siamo chiamati a rispettare la valutazione della magistratura a prescindere dalle valutazioni di carattere umano e umanitario nei confronti di una persona che sicuramente è in un momento di difficoltà di salute oggettiva”, ha detto Boschi a margine di una manifestazione organizzata a Roma per l’Ucraina a un anno dall’inizio dello scoppio della guerra. “Dobbiamo affidarci al lavoro attento della magistratura. Abbiamo detto anche che siamo sempre dalla parte delle istituzioni e dello Stato soprattutto quando ci sono tensioni o manifestazioni violente e aggressive nei confronti delle istituzioni. Noi non possiamo che condannarle e stare al fianco delle istituzioni”, ha concluso la deputata.

