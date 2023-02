La risposta alla missiva della preside del liceo Michelangelo agli studenti

Uno striscione e la lettera bruciata: è la risposta del Blocco Studentesco alla preside del liceo Michelangelo di Firenze. “Non ci fermerà una circolare, studenti liberi di lottare“. E’ la frase che è stato affisso stamani accanto all’ingresso del liceo scientifico Leonardo da Vinci a Firenze. La destinataria della frase è la preside che, dopo l’aggressione a due studenti del liceo Michelangiolo, sabato scorso a Firenze, ha scritto una lettera aperta ai suoi studenti e a tutto il personale della scuola per ricordare come nacque il fascismo grazie anche all’indifferenza di tanti di fronte alla violenza squadrista. Qualcuno ha poi rimosso lo striscione. Su twitter Blocco studentesco posta una foto con lo striscione, accompagnata da queste parole: “Un’intera generazione di cosiddetti ‘docenti’, in realtà propagandisti politici in servizio permanente, dovrebbe finalmente andare in pensione anticipata. Sono loro la causa principale del disastro del sistema educativo italiano. Rottami del 68”.

#Firenze “Un’intera generazione di cosiddetti “docenti”, in realtà propagandisti politici in servizio permanente, dovrebbe finalmente andare in pensione anticipata. Sono loro la causa principale del disastro del sistema educativo italiano. Rottami del 68”.@kulturaeuropa pic.twitter.com/2al2Ibh2rk — Blocco Studentesco (@BS_ufficiale) February 23, 2023

